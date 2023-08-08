В цих містах зосереджена велика кількість техніки та особового складу окупантів, які з усіх сил вони намагаються захистити від "бавовни". Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков.

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На окупованих територіях Запоріжжя окупанти не зупиняються зводити укріплення, однак Збройні Сили України це не спиняє, кожного дня фіксуються просування, розповів посадовець.

Те, що окупанти сьогодні зосереджені на обороні саме цих міст показує, що вони розуміють, що рано чи пізно наші Збройні Сили звільнять цю територію. А наступними будуть саме ці вузлові центри,

– переконаний Ашурбеков.

До цього додаються і щоденні удари по скупченнях техніки і живої сили ворога. За минулий тиждень "бавовна" фіксувалася у Токмаку, Бердянську, Мелітополі. На нервах окупантів добряче грають і обстріли Чонгарського, Кримського та інших мостів.

З кожним днем окупанти все більше розуміють, до чого все йде і що їм пора уже від'їжджати з української території.

Колаборанти в страху

Показовою є і підготовка так званих виборів на тимчасово окупованих територіях, мобілізація і примусова паспортизація.

Адже за півтора року ці процеси фактично не рухаються з місця. Ашурбеков назвав це тихим саботажем, зокрема і з боку колаборантів – це не бажання повністю пірнати з головою в колаборацію з окупантами. Крім того, деякі колаборанти зовсім виїхали з цих територій до Росії або в треті країни.

Цей процес постійно триває. Не можна сказати, що колаборанти ведуть активну діяльність і відчувають гасла, що Росія тут назавжди. Ні, відбувається навпаки і процес паспортизації, який не може закінчитися успіхом – один з маркерів того, що окупанти намагаються імітувати співпрацю, але не хочуть бути в списках тих людей, які за законом нестимуть відповідальність перед Україною,

– підсумував депутат.

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Що відбувається на тимчасово окупованих територіях