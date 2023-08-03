Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Він наголосив, що дії українських партизанів є завжди дуже влучними та результативними.

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"Бавовна" для окупантів

Ранок в російських окупантів розпочався з першого вибуху. Він пролунав між Бердянськом та Приморськом. Сталася детонація боєкомплекту в селі Ільїне.

Воно розташоване посередині між Бердянськом та Токмаком, по трасі від Бердянська до Запоріжжя. І відповідно по селах окупанти полюбляють розміщати свій боєкомплект, техніку, бо там менше людей мешкає, менше інформації надходить до ЗСУ,

– сказав Дудукалов.

Утім, це геть не рятує росіян. Такі атаки, які спричиняють і втрати особового складу, і безпосередньо зброї та техніки, можуть допомогти українським оборонцям у їхніх наступальних діях.

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Більше деталей вибухів

Про сьогоднішню "бавовну" повідомляв у своєму телеграм-каналі і Мелітопольський міський голова Іван Федоров. Пообіді він зазначив, що місцеві мешканці повідомляють про вибухи між Приморськом та Азовським неподалік Бердянська.

"Спекотне літо для окупантів Азовського узбережжя у розпалі", – написав він.

Місцеві пабліки повідомляли, що росіяни намагалися щось збити і працювали системою ППО. У свою чергу партизанський рух "АТЕШ" наголосив на прямому влучанні по місцях скупчення російських окупантів.

"Не дарма ми вчора гуляли в Бердянську", – додали у повідомленні.

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