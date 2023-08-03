Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Он подчеркнул, что действия украинских партизан всегда очень точны и результативны.
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"Хлопки" для оккупантов
Утро у российских оккупантов началось с первого взрыва. Он раздался между Бердянском и Приморском. Произошла детонация боекомплекта в селе Ильино.
Оно расположено посредине между Бердянском и Токмаком, по трассе от Бердянска до Запорожья. И соответственно по селам оккупанты любят размещать свой боекомплект, технику, потому что там меньше людей живет, меньше информации поступает в ВСУ,
– сказал Дудукалов.
Впрочем, это совсем не спасает россиян. Такие атаки, которые приводят к потере личного состава и непосредственно оружию и технике, могут помочь украинским защитникам в их наступательных действиях.
"Хлопки" для оккупантов под Бердянском: смотреть видео
Больше деталей о взрывах
О сегодняшних "хлопках" сообщал в своем телеграмм-канале и Мелитопольский городской голова Иван Федоров. После обеда он отметил, что местные жители сообщают о взрывах между Приморском и Азовским неподалеку Бердянска.
"Жаркое лето для оккупантов Азовского побережья в разгаре", – написал он.
Местные паблики сообщали, что россияне пытались что-то сбить и работали системой ПВО. В свою очередь партизанское движение "АТЕШ" отметило прямое попадание по местам скопления российских оккупантов.
"Не зря мы вчера гуляли в Бердянске", – добавили в сообщении.
Ситуация на Бердянском направлении: последние новости
- Украинские защитники продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. В частности, к югу со стороны Орехова. Там ВСУ вплотную подошли к Роботиному.
- На Бердянско-Мариупольском направлении 128 отдельная бригада терробороны города Днепр очень тяжело освобождает украинские земли. Одна из наибольших проблем – заминированные россиянами поля и леса.
- Не приветлив Бердянский район для российских генералов. В июле там сообщалось о ликвидации высокопоставленных российских военных.