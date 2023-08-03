Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Он подчеркнул, что действия украинских партизан всегда очень точны и результативны.

Смотрите также Неожиданные изменения у Угледара: возведение с фронта от Романа Свитана

"Хлопки" для оккупантов

Утро у российских оккупантов началось с первого взрыва. Он раздался между Бердянском и Приморском. Произошла детонация боекомплекта в селе Ильино.

Оно расположено посредине между Бердянском и Токмаком, по трассе от Бердянска до Запорожья. И соответственно по селам оккупанты любят размещать свой боекомплект, технику, потому что там меньше людей живет, меньше информации поступает в ВСУ,

– сказал Дудукалов.

Впрочем, это совсем не спасает россиян. Такие атаки, которые приводят к потере личного состава и непосредственно оружию и технике, могут помочь украинским защитникам в их наступательных действиях.

"Хлопки" для оккупантов под Бердянском: смотреть видео

Больше деталей о взрывах

О сегодняшних "хлопках" сообщал в своем телеграмм-канале и Мелитопольский городской голова Иван Федоров. После обеда он отметил, что местные жители сообщают о взрывах между Приморском и Азовским неподалеку Бердянска.

"Жаркое лето для оккупантов Азовского побережья в разгаре", – написал он.

Местные паблики сообщали, что россияне пытались что-то сбить и работали системой ПВО. В свою очередь партизанское движение "АТЕШ" отметило прямое попадание по местам скопления российских оккупантов.

"Не зря мы вчера гуляли в Бердянске", – добавили в сообщении.

Ситуация на Бердянском направлении: последние новости