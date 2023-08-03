Об этом в ежедневном обзоре карты боевых действий 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, сейчас ВСУ выполнили определенные действия, позволяющие начать движение на Угледарском направлении

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Перспективное Угледарское направление

"В ближайшее время Угледарское направление может "раскрыться", – предположил полковник запаса ВСУ.

Кроме того, линия обороны оккупантов в этом районе не очень плотная. В дальнейшем у украинских защитников есть несколько вариантов движения, в частности это может быть одно из направлений, которые разрабатывались еще в 2014 – 2015 годах. Так что движение ВСУ из-под Угледара может быть очень перспективным в ближайшее время.

Интересно! Командир пулеметного взвода из Ивано-Франковска Назарий Кишак в эфире 24 Канала 1 августа заинтриговал "изменениями на карте Deep State". Он отметил, что на Угледарском направлении ВСУ будут проводить ряд спецопераций. А уже 3 августа мы увидели обещанные изменения на карте боевых действий.

Изменения карты Deep State за 1 – 2 августа / Скриншот карты

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Операция по изоляции Юга

Движение из-под Угледара может открыть новые возможности для Вооруженных Сил, в частности в Новоазовск в сторону Таганрога. В то же время в оккупированном Крыму чаще случается "хлопок", а у Керченского моста враг и вовсе перекрыл судоходство.

Так, Керченский и Таганрогский мосты очень важны для логистики врага на этих направлениях. По мнению Свитана, это может быть не только операция по изоляции полуострова, но и в целом Херсонского и Запорожского фронтов.

Из-за неудач возле Клещеевки враг может потерять часть Бахмута

На юге Клещеевки россияне не оставляют попыток отбить свои позиции, несмотря на бешеные потери. Дело в том, что если оккупанты не отобьют утраченные высоты в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки, то с расширением плацдарма им придется отойти на правый берег реки Бахмутка.

Это значит полностью оставить Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Такой отход откроет северную часть Бахмута.

– объяснил полковник запаса ВСУ.

Следовательно, их логистика будет нарушена, и они потеряют большую часть территорий. Поэтому и пытаются вернуть эти высоты, но безрезультатно.

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