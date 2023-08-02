Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук рассказал в эфире телемарафона, что наши Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских захватчиков на Купянском и Лиманском направлениях, пишет 24 Канал.

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Наши военные продолжают вести наступательные действия в Бахмутском направлении. В частности, южнее Бахмута.

Какая ситуация в районе Авдеевки

В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки,

– заявил Павел Ковальчук.

Какая ситуация возле Авдеевки: смотрите на карте

По данным Генштаба ВСУ, также россияне тщетно пытались восстановить утраченное положение:

севернее и западнее Клещиевки;

северо-западнее Курдюмовки.

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины пояснил, что оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, применять резервы, нести значительные потери.

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Сколько территорий освободили ВСУ за неделю

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наши сильные воины за прошлую неделю на Юге и Востоке освободили 14 квадратных километров. В частности, известно, что:

Бахмутском направлении – 2 квадратных километра. С начала контрнаступления ВСУ – всего 37 квадратных километров;

на Юге – 12 квадратных километров, с начала наступления наших военных – 204 квадратных километра.

Также заместитель Алексея Резникова пояснила, что информацию об успехах Вооруженных Сил Украины обновляют через неделю, потому что ситуация изо дня в день нестабильна и может изменяться. Подробнее об этом читайте по ссылке.