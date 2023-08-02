В актуальной сводке Генштаба отметили вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине и доложили об оперативной ситуации на поле боя. 24 Канал следит, как изменилась карта боевых действий по состоянию на 2 августа.

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Заметим, что в текущем отчете ISW говорится, что российские войска вели наступательные действия на линии Купянск – Сватово – Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка – Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области, на отдельных участках продвинулись вперед.

Линия фронта вблизи Бахмута: показываем на карте

Подробно о ситуации по всем направлениям На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Сопича Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. В частности, это Железный Мост, Галагановка Черниговской области; Шпиль, Юнаковка, Атинское, Басовка, Рожковичи Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Петропавловка, Нестерное и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополе, Каменка, Фиголовка, Дворечная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Орехово-Василовка, Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское, Карловка, Невельское и Новобахмутовка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Зоряное, Марьинка, Победа и Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Садовое, Токаревка, Казацкое, Антоновка, Михайловка и Херсон.