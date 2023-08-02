В актуальной сводке Генштаба отметили вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине и доложили об оперативной ситуации на поле боя. 24 Канал следит, как изменилась карта боевых действий по состоянию на 2 августа.

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Заметим, что в текущем отчете ISW говорится, что российские войска вели наступательные действия на линии Купянск – Сватово – Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка – Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области, на отдельных участках продвинулись вперед.

Линия фронта вблизи Бахмута: показываем на карте