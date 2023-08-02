В актуальному зведенні Генштабу відзначили високу ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні та доповіли щодо оперативної ситуації на полі бою. 24 Канал стежить, як змінилась карта бойових дій станом на 2 серпня.

Дивіться також Окупанти намагалися відновити втрачені позиції біля звільненого Старомайорського, – Генштаб

Зауважимо, що в актуальному звіті ISW йдеться, що російські війська вели наступальні дії на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка – Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області, на окремих ділянках просунулися вперед.

Лінія фронту поблизу Бахмута: показуємо на карті

Детально про ситуацію на усіх напрямках На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Сопича Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Зокрема це Залізний Міст, Галаганівка Чернігівської області; Шпиль, Юнаківка, Атинське, Басівка, Рожковичі Сумської області та Уди, Козача Лопань, Петропавлівка, Нестерне і Строївка на Харківщині.

На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Оріхово-Василівка, Іванівське та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Невельське та Новобахмутівка Донецької області.

На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Зоряне, Мар’їнка, Побєда та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського Донецької області. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Оріхів та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Садове, Токарівка, Козацьке, Антонівка, Михайлівка та місто Херсон.