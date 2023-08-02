В актуальному зведенні Генштабу відзначили високу ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні та доповіли щодо оперативної ситуації на полі бою. 24 Канал стежить, як змінилась карта бойових дій станом на 2 серпня.

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Зауважимо, що в актуальному звіті ISW йдеться, що російські війська вели наступальні дії на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка – Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області, на окремих ділянках просунулися вперед.

Лінія фронту поблизу Бахмута: показуємо на карті