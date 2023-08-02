В то же время российские террористы продолжают обстреливать Старомайорское. Враг в очередной раз нанес авиационный удар.

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Россияне пытались восстановить утраченные позиции возле Старомайорского

Как рассказали в Генштабе ВСУ, на Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области.

Также враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное и Золотая Нива Донецкой области.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Сопича Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

противник нанес авиационный удар в районе Сопича Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополе, Каменка, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополе, Каменка, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка – Донецкой. На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области.

враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. На Авдеевском направлении , под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области.

противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Садовое, Токаревка, Казацкое, Антоновка, Михайловка и город Херсон.

Отметим, что украинские защитники дошли до Роботиного и зашли на первую линию обороны россиян. ВСУ прошли рубеж, который был очень заминирован. Дальше наши бойцы будут продвигаться быстрее.