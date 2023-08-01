Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, ВСУ уже прошли минные поля на этом направлении, далее они будут проходить инженерно-технические сооружения врага.

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Продвижение ВСУ на Юге

Свитан отметил, что ВСУ продвигаются на Юге. В частности, есть движение на Токмак и в сторону Мелитополя. Наши военные могут выходить не на город Мелитополь, а на Азовское побережье, перерезать сухопутный коридор.

Также украинские бойцы продвигаются по району Времовского выступления. ВСУ уже прошли Старомайорское, контролируют с трех сторон Урожайное. Россияне находятся под перекрестным огнем.

Впереди – Старомлыновка. Сейчас наши бойцы проходят основную линию обороны оккупантов. Именно на нее враг надеялся, чтобы не допустить украинские войска к ней даже на метр.

Прогрызание этих участков длилось не полторы – две недели, а уже почти 2 месяца мы занимаемся разрезом основной линии обороны. Дальше, я думаю, пойдет поскорее. После того, как будет принято решение вводить стратегические резервы, то ежедневно мы будем слышать о нашем движении,

– считает полковник ВСУ в запасе.

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