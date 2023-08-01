Наши военные закрепляются на достигнутых рубежах и из артиллерии бьют по целям противника, проводят контрбатарейную борьбу. Только за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

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Что происходит на линии фронта

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Какая ситуация на фронте: смотрите карту

ВСУ успешно ликвидируют врага