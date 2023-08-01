Четырех вооруженных лиц было замечено пограничниками 2 пограничной заставы с помощью тепловизоров. По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение.

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Враг понес потери и не достиг цели

Огонь заставил противника отойти назад. Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из числа пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины.

Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели,

– заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

Что известно о попытках ДРГ проникнуть на территорию Украины