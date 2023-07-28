Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также Маршрут прокладывают с разными уловками, – Гуменюк назвала особенности ночных атак врага

Вчера наши Силы обороны отразили очередную попытку мероприятия ДРГ по Сумщине. По таким группам, украинские защитники сразу открывают огонь при обнаружении. В дальнейшем они ни с чем уходят за пределы границы,

– сказал Демченко.

По словам спикера, основная задача враждебных диверсантов – выявить расположение Сил обороны Украины, а также проводить различные мероприятия, в том числе минирование местности для того, чтобы поразить наших защитников.

Обратите внимание! В Сумской области идет эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных в пятикилометровой приграничной зоне. 15 июля из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд.

Ситуация в Сумской области: главное