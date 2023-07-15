Отмечают, что поезд будет курсировать каждый день из Сум: отправление – в 06:47 и прибытие в Киев – в 11:41.

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Возможное поселение в Киеве

По прибытии на вокзале в столице Укрпочта будет выплачивать каждому 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен – для всех других лиц.

Эвакуированных будут по желанию размещать в модульном городке Вышгородского района.

Внимание ! В Минреинтеграции советуют людям, которые хотят выехать из опасных районов, обращаться на их круглосуточную горячую линию 1548, звонить по телефону в Сумскую ОВА: (0542)-77-99-55 или писать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078 -84-33.

Какая ситуация в Сумской области