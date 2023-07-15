Отмечают, что поезд будет курсировать каждый день из Сум: отправление – в 06:47 и прибытие в Киев – в 11:41.
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Возможное поселение в Киеве
По прибытии на вокзале в столице Укрпочта будет выплачивать каждому 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен – для всех других лиц.
Эвакуированных будут по желанию размещать в модульном городке Вышгородского района.
Какая ситуация в Сумской области
- Россияне не оставляют попыток проникнуть на территорию Сумской области. Только в последние недели вражеская ДРГ пыталась по меньшей мере дважды проникнуть в регион.
- Пограничники Сумщины постоянно обстреливают, поэтому в ВСУ неоднократно призывали людей эвакуироваться. В первую очередь, это касается населенных пунктов Писаревка, Белополья, Юнаковка.
- 10 июля Совет обороны Сумщины принял решение о необходимости эвакуации жителей из пятикилометровой приграничной зоны, постоянно подвергающейся обстрелам со стороны России.