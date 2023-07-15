Зазначають, що поїзд курсуватиме щодня із Сум: відправлення – о 06:47 і прибуття до Києва – об 11:41.
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Можливе поселення у Києві
Після прибуття на вокзалі у столиці Укрпошта виплачуватиме кожному 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень – для всіх інших осіб.
Евакуйованих за бажанням розміщуватимуть у модульному містечку Вишгородського району.
Яка ситуація на Сумщині
- Росіяни не полишають спроб проникнути на територію Сумської області. Лише останніми тижнями ворожа ДРГ намагалася щонайменше двічі проникнути у регіон.
- Прикордоння Сумщини постійно обстрілюють, тому в ЗСУ неодноразово закликали людей евакуюватися. Першочергово, це стосується населених пунктів Писарівка, Білопілля, Юнаківка.
- 10 липня Рада оборони Сумщини ухвалила рішення про необхідність евакуації жителів із п’ятикілометрової прикордонної зони, яка постійно піддається обстрілам з боку Росії.