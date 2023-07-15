Зазначають, що поїзд курсуватиме щодня із Сум: відправлення – о 06:47 і прибуття до Києва – об 11:41.

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Можливе поселення у Києві

Після прибуття на вокзалі у столиці Укрпошта виплачуватиме кожному 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень – для всіх інших осіб.

Евакуйованих за бажанням розміщуватимуть у модульному містечку Вишгородського району.

Увага! В Мінреінтеграції радять людям, які хочуть виїхати з небезпечних районів, звертатися на їхню цілодобову гарячу лінію 1548, телефонувати до Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або писати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Яка ситуація на Сумщині