3 липня двоє мешканців прикордоння Сумської області загинули внаслідок спроби проникнення ворога на територію України. Ще одна людина загинула у Сумському районі.

Дивіться також Щонайменше 2 жертви, влучання "Шахеда" у будівлю СБУ: все, що відомо про удар по Сумах

Що відомо про загиблих

3 липня 2023 року окупанти з території російської федерації упродовж дня обстрілювали прикордонні населені пункти Шосткинського та Сумського районів.

В прокуратурі уточнили, що у Шосткинському районі поблизу села Ходине Шалигінської громади під обстріл потрапили два транспортні засоби. Жінка та її 22-річний син, які їхали на мопеді, загинули. Водій автівки зазнав поранення. В ОК "Північ" розповіли, що ворог намагався прорватися на територію України.

3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави. Не досягнувши мети, ворог, у своїй звичній манері, відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування. Розслідування обставин надзвичайної ситуації триває..

– сказали в ОК "Північ".

Крім цього, того дня померла ще одна людина внаслідок обстрілу Хотинської громади у Сумському районі. Через російську атаку на території власного домоволодіння загинув житель села Кіндратівка.

В ОК "Північ" закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які розміщені в близькості до ворога.

Прокурори відкрили кримінальне провадження

За процесуального керівництва Сумської обласної та Шосткинської окружної прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1, частина 2 статті 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими поліції та Управління СБУ в Сумській області.