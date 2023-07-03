Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні від 3 липня. За словами Володимира Зеленського, Україні бракує достатньої кількості якісних систем ППО, які б могли захистити всю територію нашої держави.
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Росіяни атакували будівлю СБУ у Сумах
Ворог цим користується, як сьогодні – завдавши чергового терористичного удару по місту Суми іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України,
– наголосив Зеленський.
Глава держави Володимир Зеленський також висловив співчуття рідним і близьким загиблих від рук росіян.
Атака дронами міста Суми: що відомо
- Зазначимо, що центр Сум росіяни атакували близько 10:49. Відомо, що окупанти випустили відразу чотири безпілотники.
- У Сумській ОВА невдовзі повідомили, що є влучання "Шахедами". І що внаслідок цього пошкоджень зазнала адміністративна будівля та два багатоквартирні житлові будинки.
- На жаль, не минулося без жертв і постраждалих. У Сумській ОВА зазначили, що ворог забрав життя двох людей. Поранень зазнали 19 людей. У лікарнях перебувають четверо з них: двоє у важкому стані у реанімації та ще двоє – середнього ступеня важкості.
- В Офісі генпрокурора розповіли більше про одну з жертв. Цивільну жінку дрон-камікадзе вбив, коли вона перебувала у власній оселі.
- Що стосується інших постраждалих внаслідок атаки, то їм надали місця тимчасового перебування. В Сумській ОВА також зазначили, що розв'язують питання щодо їхнього розміщення.
- Станом на 19:25 співробітники ДСНС продовжували аварійно-рятувальні роботи у Сумах. Рятувальники виявляють приховані осередки горіння.
- За наявними даними, підрозділи ДСНС врятували 4 людей. Усього на місці влучання працюють близько 100 рятувальників. Також залучені 23 одиниці спецтехніки.