Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении от 3 июля. По словам Владимира Зеленского, Украине не хватает достаточного количества качественных систем ПВО, которые могли бы защитить всю территорию нашего государства.

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Враг этим пользуется, как сегодня – нанеся очередной террористический удар по городу Сумы иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства Владимир Зеленский также выразил соболезнования родным и близким погибших от рук россиян.

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