3 июля около 10:49 4 беспилотника "Shahed 136" попали по центру Сум. Все, что известно об атаке врага, 24 Канал собрал в один материал.

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У себя дома погибла женщина: что известно о последствиях атаки

В Сумской ОВА сообщили, что в результате попадания "Шахедами" повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома.

В результате атаки врага погибла гражданская женщина, находившаяся дома в одной из квартир.

Погибшие и раненые. Согласно данным ГСЧС, по состоянию на вечер 3 июля известно о 16 раненых, еще 1 человек погиб. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека.

В ОВА добавили, что пострадавшему населению предоставили места временного пребывания. Пока решается, куда поселить людей из поврежденных домов. Также на месте работают медики и психологи.

Ты порой спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского удара: разбирают завалы и тушат пожары, возникшие в результате атаки. Всего на месте происшествия работают более 100 спасателей и 21 единица специальной техники.

Пострадавшие жители наблюдают за происходящим и не понимают, куда им идти. Многие из них в состоянии шока. Женщина, которая пообщалась с журналистами "Суспильнэ", рассказала, что во время удара была на работе. Дома остались 2 собаки и 2 кошек и она не знает, что сейчас ее любимцами.

Последствия обстрела Сум: фото ГСЧС, "Общественное", Офис Генпрокурора

Спасатели показали кадры с места происшествия: смотрите видео

Прокуратура начала досудебное расследование

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством – часть 2 статьи 438 УК Украины.

Пока прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование проводят следственные полиции, в дальнейшем материалы передадут в Управление СБУ в Сумской области.

В United 24 показали момент атаки по Сумам. На видео виден вражеский дрон, стремительно опускающийся вниз. На следующем кадре – дом, крыша которого от удара разлетается вдребезги.

Момент удара по дому в Сумах: смотрите видео