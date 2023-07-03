3 липня близько 10:49 4 безпілотники "Shahed 136" влучили по центру Сум. Все, що відомо про атаку ворога, 24 Канал зібрав в один матеріал.

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У себе вдома загинула жінка: що відомо про наслідки атаки

У Сумській ОВА повідомили, що внаслідок влучання "Шахедами" пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки.

Внаслідок атаки ворога загинула цивільна жінка, яка перебувала вдома в одній із квартир.

Загиблі та поранені. Згідно з даними ДСНС, станом на вечір 3 липня відомо про 16 поранених, ще 1 людина загинула. Підрозділами ДСНС врятовано 4 людини.

В ОВА додали, що постраждалому населенню надали місця тимчасового перебування. Наразі вирішується, куди поселити людей з пошкоджених будинків. Також на місці працюють медики та психологи.

Ти часом рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого удару: розбирають завали та гасять пожежі, які виникли внаслідок атаки. Загалом на місці події працюють більше ніж 100 рятувальників та 21 одиниця спеціальної техніки.

Постраждалі жителі спостерігають за тим, що відбувається і не розуміють, куди їм йти. Багато хто з них в стані шоку. Жінка, яка поспілкувалася з журналістами "Суспільне", розповіла що під час удару була на роботі. Вдома залишилися 2 собаки та 2 котів і вона не знає, що зараз її улюбленцями.

Наслідки обстрілу Сум: фото ДСНС, "Суспільне", Офіс Генпрокурора

Рятувальники показали кадри з місця події: дивіться відео

Прокуратура розпочала досудове розслідування

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством – частина 2 статті 438 КК України).

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції, надалі матеріали передадуть до Управління СБУ в Сумській області.

В United 24 показали момент атаки по Сумах. На відео видно ворожий дрон, що стрімко опускається до низу. На наступному кадрі – будинок, дах якого від удару розлітається на друзки.

Момент удару по будинку в Сумах: дивіться відео