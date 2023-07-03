У понеділок, 3 липня, близько 10:50 ворог завдав удару по житловому сектору Сум. Загалом на місто летіли, за різною інформацією, три чи чотири безпілотники. На місце після обстрілу одразу виїхали рятувальники.

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Деталі атаки на Суми

В Офісі Генерального прокурора написали, що на центр Сум летіло три дрони. Натомість в обласній військовій адміністрації заявили, що БпЛА було чотири. Вони пошкодили адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки.

Внаслідок атаки ворога загинула цивільна жінка (інформація станом на 16:20 – 24 Канал), яка перебувала вдома в одній із квартир багатоквартирного будинку,

– йдеться у повідомленні прокурорів.

Разом з тим відомо щонайменше про 16 поранених. Усю необхідну допомогу їм надають медики: "Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення", – констатували в ОВА.

Наслідки обстрілу Сум / Фото Офісу генпрокурора та ОВА

Зверніть увагу! Прокурори уже розпочали досудове розслідування за фактом порушення окупантами законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним убивством. Це частина 2 статті 438 Кримінального кодексу.

Як працюють рятувальники

Близько 17:00 в Державній службі з надзвичайних ситуацій констатували, що було врятовано 4 людини після атаки.

Наразі (станом на 17:00, 3 липня – 24 Канал) проводиться ліквідація виявлених осередків горіння і розбір пошкоджених конструкцій в житловому секторі,

– вказано у джерелі.

Загалом на місці події працює понад 100 рятувальників та 21 одиниця спеціальної техніки. "Роботи тривають", – наголосили в ДСНС.

Робота рятувальників після удару по Сумах: дивіться відео ДСНС