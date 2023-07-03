Атака російських військових відбулася під час повітряної тривоги. Про приліт у Сумах написали ряд українських ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Сумах перекрили рух на одній з вулиць міста
Після того, як у Сумах прогримів вибух, на одній з вулиць міста було перекрито рух транспорту. Про це повідомили в КП "Електроавтотранс".
Зазначимо, що об 11:06 Повітряні Сили ЗСУ попередили про небезпеку в Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Річ у тім, що ворог міг застосувати ударні безпілотники. Відтак, у Повітряних Силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Також мер Сум Олександр Лисенко закликав зберігати спокій та інформував, що в регіоні працює протиповітряна оборона. Наразі місцева влада офіційно не коментувала вибухи в Сумах.
Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе
- Уночі 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. За даними Повітряних Сил ЗСУ, загалом зафіксовано пуски 17 "Шахедів".
- У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.
- У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131. Решта – не досягли своїх цілей.
- Також Росія атакувала Україну в ніч на 2 липня. Окупанти теж атакували "Шахедами" та трьома крилатими ракетами "Калібр". Пуски восьми "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, "Калібрів" – з Чорного моря.
- Усі повітряні цілі – 8 ударних "Шахедів" та 3 крилаті ракети "Калібр" – було знищено. Російські військові намагалися "Шахедами" атакувати Київ, але не досягли своїх цілей. Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено.