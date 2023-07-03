Зазначимо, що повітряну тривогу в області оголосили о 10:51. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про можливе застосування ударних дронів.
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На Сумщині працювало ППО
Міський голова наголосив, що вибухи, які чули містяни, – це робота протиповітряної оборони.
Зберігаємо спокій! Знаходимося в укриттях! Працює ППО!
– наголосив Лисенко.
У Сумській ОВА закликали містян не залишати укриттів, поки не закінчиться повітряна тривога, й очікувати на офіційну інформацію від органів влади. Окрім того, вкотре наголосили не викладати фото і відео з місць ймовірних прильотів.