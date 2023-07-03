Окупанти атакували нашу державу ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Загалом запустили 17 БпЛА.
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Скільки дронів збили цієї ночі
Протиповітряна оборона працювала в південних, східних та центральних областях України.
У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131",
– зазначили у Повітряних силах.
Решта "Шахедів" не досягли своїх цілей. За попередніми даними, минулося без втрат.
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Що відомо про чергову нічну атаку Росії
- Зауважимо, що тривога у низці областей пролунала ще опівночі. Згодом вона поширилася.
- Загалом у мережі повідомляли про звуки вибухів на Кіровоградщині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Хмельниччині.
- Нагадаємо, що терористи атакували нашу державу і вчора. Вночі неділі, 2 липня, окупаційні війська запустили на мирні населені пункти ракети та дрони-камікадзе. Загалом понад десяток повітряних цілей.
- Українські захисники відпрацювали на відмінно. Так, наша протиповітряна оборона збила всі 8 "Шахедів" та три "Калібри".