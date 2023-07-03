Окупанти атакували нашу державу ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Загалом запустили 17 БпЛА.

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Протиповітряна оборона працювала в південних, східних та центральних областях України.

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131",

– зазначили у Повітряних силах.

Решта "Шахедів" не досягли своїх цілей. За попередніми даними, минулося без втрат.

Зверніть увагу! За минулу та поточну добу авіація Повітряних сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об'єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

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