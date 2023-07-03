Про те, як змінилась ситуація на фронті протягом останнього тижня, 25 червня – 2 липня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за допомогою карти DeepStateMAP.

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ЗСУ звільнили Рівнопіль

Найсуттєвіші досягнення наших військ за минулий тиждень на фронті помітні на межі Запорізької та Донецької областей. Так, на схід від Гуляйполя Сили оборони України впевнено закріпилися в звільнених раніше Новополі, Нескучному, Благодатному.

У цей час українські військові продовжують закріплюватися в Новодарівці та Макарівці. Ці населені пункти були звільнені ще в першій половині червня.

Та ключовим досягненням є звільнення Рівнополя. Про звільнення села офіційно повідомили 26 червня.

Зміни фронту на межі Донецької та Запорізької областей: дивіться карту

Такі зміни свідчать, що Сили оборони України продовжують проламувати лінії оборони ворога на визначених ділянках. Впевнено крок за кроком наші військові продовжують просуватися вперед.

Можливо, цей наступ не такий швидкий, як дехто очікував, але й ціна дуже висока – життя наших захисників. На цьому протягом тижня активно наголошували президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю,

– наголосив Валерій Залужний.

Президент України Володимир Зеленський натомість натякнув на подальше просування в наступний тиждень. Він заявив, що Україні потрібні результати на полі бою до саміту НАТО, що стартує 11 липня.

ЗСУ закріплюються на Запоріжжі

Дещо західніше, поблизу Оріхова та Василівки, Сили оборони України також мали успіхи протягом минулого тижня. Зокрема, наші військові впевнено закріпилися в Лобковому й продовжують закріплюватись у звільнених раніше П'ятихатках.

Крім того, Сили оборони просунулися й на південь від Оріхова – у напрямку Роботиного. За останній тиждень на цій ділянці звільнені майже 5 квадратних кілометрів.

У своєму нещодавньому відео головний майстер-сержант 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус показав кадри, які можуть свідчити, що ЗСУ змогли просунутися ще глибше. Та поки зберігаємо інформаційну тишу.

Зміни фронту на Запоріжжі: дивіться карту

Просування ЗСУ під Бахмутом

Так само за останній тиждень Сили оборони України продовжили своє просування поблизу Бахмута. Найбільші зміни помітні поблизу:

Оріхово-Василівки,

Берхівки – Ягідного,

Кліщіївки.

У різноманітних джерелах з'являлася інформація, буцімто наші оборонці вже повернули окремі райони самого Бахмута. Та, на жаль, підтверджень цьому наразі немає.

Натомість маємо підтвердження того, що наші військові вже дійшли до Курдюмівської дамби. Тут підняли український прапор "Лицарі зимового походу".

Загалом наші військові ціною надлюдських зусиль продовжують штурмові дії довкола міста. Схоже, у них доволі серйозні плани щодо Бахмута. Тож сподіваємося, що на ворога чекає багато неприємних сюрпризів.

Як за тиждень змінилась ситуація довкола Бахмута: дивіться карту

Важливо! Як наголошував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, український наступ – це не шоу. Адже наші військові платять кров'ю за свої успіхи.



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