Про це заявив головнокомандувач Збройних сил ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post.
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Мене "дратує", коли чую, що довгоочікуваний контрнаступ України на Сході та Півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося,
– сказав Залужний.
За його словами, українські військові щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів.
Контрнаступ – це не шоу
"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", – наголосив головнокомандувач.
Водночас зауважив, що для того, щоб український контрнаступ просувався швидше, йому потрібно більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі – винищувачі F-16.
Оскільки, без повного забезпечення війська плани щодо контрнаступу взагалі нездійсненні, але попри все "вони виконуються".
Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема,
– додав Залужний.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Попередньо головнокомандувач повідомив, що сили оборони України змогли перехопити стратегічну ініціативу на фронті і просуваються вперед.
- Станом на 30 червня у ЗСУ звітують про просування захисників на певних ділянках Мелітопольського та Бердянського напрямків.
- Також наші воїни продовжують тиснути на загарбника на флангах поблизу Бахмута в Донецькій області.