Про це заявив головнокомандувач Збройних сил ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post.

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Мене "дратує", коли чую, що довгоочікуваний контрнаступ України на Сході та Півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося,

– сказав Залужний.

За його словами, українські військові щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів.

Контрнаступ – це не шоу

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", – наголосив головнокомандувач.

Водночас зауважив, що для того, щоб український контрнаступ просувався швидше, йому потрібно більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі – винищувачі F-16.

Оскільки, без повного забезпечення війська плани щодо контрнаступу взагалі нездійсненні, але попри все "вони виконуються".

Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема,

– додав Залужний.

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