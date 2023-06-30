Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post.

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Меня "раздражает", когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на Востоке и Юге страны началось медленнее, чем ожидалось,

– сказал Залужный.

По его словам, украинские военные ежедневно продвигаются вперед, даже если это всего 500 метров.

Контрнаступление – это не шоу

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", – подчеркнул главнокомандующий.

В то же время отметил, что для того, чтобы украинское контрнаступление продвигалось быстрее, ему нужно больше каждого вида оружия, а также преимущество в воздухе – истребители F-16.

Поскольку, без полного обеспечения войск планы по контрнаступлению вообще невыполнимы, но несмотря ни на что "они выполняются".

Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема,

– добавил Залужный.

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