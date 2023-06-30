В пятницу утром, 30 июня, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев в очередной раз сообщил хорошие новости об успехах наших военных. С его слов понятно, что наши защитники настойчиво двигаются к освобождению Мелитополя и Бердянска в Запорожской области.

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Где именно продвинулись военные Сил обороны

Как подчеркнул спикер, ВСУ имели частичный успех на следующих направлениях:

Левадное – Приютное;

Малая Токмачка – Очеретоватое,

Привилегия – Железнянское.

Украинская армия имела частичный успех, закреплялась на достигнутых рубежах,

– констатировал Ковалев.

Кроме того, он отметил, что наши воины продолжают оказывать давление на захватчика на флангах вблизи Бахмута в Донецкой области. Одна из главных задач для них сейчас – выбить оккупантов из рубежей, что захватчикам удалось раньше захватить, и закрепиться на них.

Обратите внимание! Подразделения Вооруженных Сил также сдерживают наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Что происходит на поле боя