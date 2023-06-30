В ночь на 30 июня оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар, применив иранские дроны и зенитные управляемые ракеты с С-300. А за прошедшие сутки противник применил 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожья и Чугуев. Кроме того, за прошедшие сутки враг:
нанес 29 авиационных ударов,
совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Какая ситуация на фронте
Враг сосредотачивает основные усилия на:
Лиманском,
Бахмутском,
Марьинском направлениях.
Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 31 боевое столкновение.
Север
Восток
Юг
Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, на направлении Ровнополь – Володино наши имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику.0
Добавим, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
3 пункта управления,
2 района сосредоточения живой силы,
радиолокационную станцию,
13 артиллерийских подразделений на огневых позициях.