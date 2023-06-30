Об актуальной ситуации на фронтах на утро 30 июня доложили в Генштабе ВСУ.

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Ночные обстрелы

В ночь на 30 июня оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар, применив иранские дроны и зенитные управляемые ракеты с С-300. А за прошедшие сутки противник применил 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожья и Чугуев. Кроме того, за прошедшие сутки враг:

нанес 29 авиационных ударов,

совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Какая ситуация на фронте

Враг сосредотачивает основные усилия на:

Лиманском,

Бахмутском,

Марьинском направлениях.

Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 31 боевое столкновение.

Север

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населённых пунктов. Среди них Карповичи, Тимоновичи и Леоновка Черниговской области и Середина-Буда, Зноб-Новгородское, Кондратовка и Юнаковка Сумской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Кисловке и Берестову Харьковской области.

Восток

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия возле Раздоловки и Белогоровки. Нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Лимана и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 5 населенным пунктам, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Раздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута. Нанес авиаудары в районах Белая Гора и Дилиевка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы более 5 населенных пунктов, среди которых Степное, Авдеевка и Водяное Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районах города Марьинка и Победы и Новомихайловки. В то же время враг нанес авиационных ударов у Красногоровки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, это Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа и Прасковьевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационных ударов возле Угледара, Золотой Нивы, Макаровки и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Новомихайловка, Пречистовка, Угледар, Золотая Нива и Благодатное Донецкой области.

Юг

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, на направлении Ровнополь – Володино наши имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику.0

Добавим, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

3 пункта управления,

2 района сосредоточения живой силы,

радиолокационную станцию,

13 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Заметим, что только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 560 захватчиков. В целом же с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 228 340 оккупантов.