Об актуальной ситуации на фронтах на утро 30 июня доложили в Генштабе ВСУ.

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Ночные обстрелы

В ночь на 30 июня оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар, применив иранские дроны и зенитные управляемые ракеты с С-300. А за прошедшие сутки противник применил 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожья и Чугуев. Кроме того, за прошедшие сутки враг:

  • нанес 29 авиационных ударов,
  • совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Какая ситуация на фронте

Враг сосредотачивает основные усилия на:

  • Лиманском,
  • Бахмутском,
  • Марьинском направлениях.

Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 31 боевое столкновение.

Север

Восток

Юг

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, на направлении Ровнополь – Володино наши имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику.0

Добавим, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • 3 пункта управления,
  • 2 района сосредоточения живой силы,
  • радиолокационную станцию,
  • 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Заметим, что только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 560 захватчиков. В целом же с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 228 340 оккупантов.