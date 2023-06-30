У ніч проти 30 червня окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару, застосувавши іранські дрони та зенітні керовані ракети із С-300. А минулої доби противник застосував 6 зенітних керованих ракет із С-300 по об'єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог:
завдав 29 авіаційних ударів,
здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Яка ситуація на фронті
Ворог зосереджує основні зусилля на:
Лиманському,
Бахмутському,
Мар'їнському напрямках.
Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення.
Північ
Схід
Південь
Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на напрямку Рівнопіль – Володине наші мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику.0
Додамо, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
3 пункти управління,
2 райони зосередження живої сили,
радіолокаційну станцію,
13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.