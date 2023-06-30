Водночас додамо, що з 24 лютого 2022 року російська армія скоротилась на 228 340 осіб. Однак ці дані не є точними, оскільки активні бойові дії значно ускладнюють підрахунок.
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Втрати Росії у техніці
- танків – 4041 (+3) одиниці,
- бойових броньованих машин – 7863 (+6) одиниць,
- артилерійських систем – 4127 (+11) одиниць,
- РСЗВ – 630 (+3) одиниці,
- засоби ППО – 389 (+1) одиниця,
- літаків – 315 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 308 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6) одиниць,
- крилаті ракети – 1261 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6785 (+5) одиниць,
- спеціальна техніка – 569 (+0 одиниць).
Втрати ворога станом на 30 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ