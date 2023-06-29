Про це розповів командувач оперативного напрямку "Таврія" Олександр Тарнавський. Загарбницька армія втратила 3 роти солдатів.

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Втрати Росії на Таврійському напрямку

Тарнавський розповів, що Сили оборони продовжують просуватися вперед на Таврійському напрямку.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1337 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти,

– зазначив командувач.

Він додав, що ЗСУ також знищили 19 одиниць військової техніки противника, зокрема:

2 танки,

БРЕМ,

МТЛБ,

БРМ,

БпЛА "Орлан-10",

БпЛА "Zala",

самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація",

гаубиця 2А65 "Мста-Б",

автомобільна техніка.

Дивіться відео від командувача Тарнавського

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Загальні втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 227 780 російських вояк. При цьому у Генштабі зауважують, що інтенсивність боїв – висока, тому точні дані щодо втрат ворога важко встановити, відтак вони можуть бути значно вищими.

Окрім військових, Кремль втрачає силу-силенну техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, наші бійці вже спопелили: