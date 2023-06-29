Об этом рассказал командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский. Захватническая армия потеряла 3 роты солдат.

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Потери России на Таврическом направлении

Тарнавский рассказал, что Силы обороны продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1337 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты,

– отметил командующий.

Он добавил, что ВСУ также уничтожили 19 единиц военной техники противника, в частности:

2 танка,

БРЕМ,

МТЛБ,

БРМ,

БПЛА "Орлан-10",

БПЛА "Zala",

самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация",

гаубица 2А65 "Мста-Б",

автомобильная техника.

Смотрите видео от командующего Тарнавским

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Общие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 227 780 русских воинов. При этом в Генштабе отмечают, что интенсивность боев – высока, поэтому точные данные по потерям врага трудно установить, поэтому они могут быть значительно выше.

Кроме военных, Кремль теряет множество техники, единица которой кое-где стоит миллионы долларов. В частности, наши бойцы уже испепелили: