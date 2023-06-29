Об этом рассказал командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский. Захватническая армия потеряла 3 роты солдат.

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Потери России на Таврическом направлении

Тарнавский рассказал, что Силы обороны продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1337 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты,
– отметил командующий.

Он добавил, что ВСУ также уничтожили 19 единиц военной техники противника, в частности:

  • 2 танка,
  • БРЕМ,
  • МТЛБ,
  • БРМ,
  • БПЛА "Орлан-10",
  • БПЛА "Zala",
  • самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация",
  • гаубица 2А65 "Мста-Б",
  • автомобильная техника.

Смотрите видео от командующего Тарнавским

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Общие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 227 780 русских воинов. При этом в Генштабе отмечают, что интенсивность боев – высока, поэтому точные данные по потерям врага трудно установить, поэтому они могут быть значительно выше.

Кроме военных, Кремль теряет множество техники, единица которой кое-где стоит миллионы долларов. В частности, наши бойцы уже испепелили:

  • танков – 4038 (+2 в сутки 28 июня);
  • боевых бронированных машин – 7857 (+10);
  • артиллерийских систем – 4 116 (+27);
  • РСЗО – 627;
  • средств ПВО – 388 (+1);
  • самолетов – 315 (+1);
  • вертолетов – 308;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3513 (+14);
  • крылатых ракет – 1 261;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6780 (+6);
  • специальной техники – 569 (+6).