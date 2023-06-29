Значительные потери враг несет и в технике. При этом в Генштабе отмечают, что интенсивность боев высока, а потому данные потерь постоянно уточняют.

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С начала полномасштабного вторжения уничтожено 227 780 российских солдат.

Потери врага по состоянию на сегодня

танков – 4 038 (+2);

боевых бронированных машин – 7 857 (+10);

артиллерийских систем – 4 116 (+27);

РСЗО – 627;

средств ПВО – 388 (+1);

самолетов – 315 (+1);

вертолетов – 308;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 513 (+14);

крылатых ракет – 1 261;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 780 (+6);

специальной техники – 569 (+6).

Актуальная статистика потерь России по состоянию на 29 июня 2023 года / Картинка Генштаба

Что происходит на поле боя