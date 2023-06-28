Об этом 24 Каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Ранее она заявила, что катастрофа на Каховской ГЭС не повлияла на наступление ВСУ.
Вашему вниманию Надо набраться терпения, – ОК "Юг" об информации ISW насчет "ВСУ на левом берегу Днепра"
"Мы можем говорить теперь о результативной контрбатарейной борьбе. О других наших планах и их реализации пока должны знать только те, кто в них напрямую задействован", – подчеркнула Гуменюк.
Что происходит на левобережье Херсонщины: смотрите видео
Важность информационной тишины
Условия военной операции по освобождению оккупированной Херсонщины требуют тишины, пока ситуация не будет достаточно безопасной для наших военных. Занять реку Днепр очень сложно.
"Особенность нашей линии фронта требует информационной тишины при проведении определенных операций и боевых действий", – призвала Гуменюк.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Одна из причин, почему враг взорвал Каховскую ГЭС – сделать невозможным наступление ВСУ на Херсонском направлении. Прорвать фронт там теперь невозможно из-за подтопления и мокрой почвы, однако это только вопрос времени и погодных условий.
- Как известно, после подрыва Каховской ГЭС оккупанты начали перекидывать свои войска с левобережья. Таким способом враг пытается усилить Запорожское и Бахмутское направления.
- Напомним, утро 22 июня для оккупантов началось не с кофе. Появилась информация о попадании в ряд мостов между Херсонщиной и временно оккупированным Крымом. Под атаку попал и Чонгарский мост, который превратился в решето.