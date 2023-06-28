Об этом 24 Каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Ранее она заявила, что катастрофа на Каховской ГЭС не повлияла на наступление ВСУ.

Вашему вниманию Надо набраться терпения, – ОК "Юг" об информации ISW насчет "ВСУ на левом берегу Днепра"

"Мы можем говорить теперь о результативной контрбатарейной борьбе. О других наших планах и их реализации пока должны знать только те, кто в них напрямую задействован", – подчеркнула Гуменюк.

Что происходит на левобережье Херсонщины: смотрите видео

Обратите внимание! Контрбатарейная борьба – это комплекс организационных, разведывательных и огневых мер по уничтожению или подавлению огневых подразделений и пунктов управления противника.

Важность информационной тишины

Условия военной операции по освобождению оккупированной Херсонщины требуют тишины, пока ситуация не будет достаточно безопасной для наших военных. Занять реку Днепр очень сложно.

"Особенность нашей линии фронта требует информационной тишины при проведении определенных операций и боевых действий", – призвала Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области: последние новости