Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что подрыв ГЭС не доставил ВСУ таких хлопот, на которые рассчитывал враг, передает 24 Канал.

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Скоро будут хорошие новости от ВСУ

Однако Гуменюк отметила, что определенные изменения в работе наших воинов таки произошли. В то же время, эти изменения вкладываются в глобальный план продвижения Сил обороны, который так пугает захватчиков.

Мы продолжаем боевую работу, она результативная и идет заранее согласованным планом. Очень скоро будут результаты, которые всех обрадуют, я уверена,

– заявила спикер.

По ее словам, захватчики начинают осознавать, что даже такая сложная ситуация, как техногенная катастрофа, вызванная ими, не остановит ВСУ.

На каких направлениях продвигаются ВСУ