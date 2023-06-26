Об этом 24 Каналу заявил майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. Он отметил, что речь идет о направлении монумента с самолетом.

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"Удалось продвинуться непосредственно в самом городе. По окрестностям Бахмута – войска сейчас давят. Нам удалось, ВСУ, 3 отдельной штурмовой бригаде, реализовать все свои планы по выходу вдоль линии канала", – подчеркнул Кудряшов.

Сейчас у украинских военных очень четкие позиции, которые отбили у врага. Оккупанты находятся в затруднительном положении. У них много ликвидированных и раненых, многих россиян взяли в плен. Так что ВСУ будут продолжать давить и пытаться продвигаться вперед с помощью качественного планирования и средств. В частности, давить на врага до населенного пункта Клищиевка.

Надо искать слабые места

Все операции по деоккупации проходят успешно. Это происходит благодаря слаженной работе сержантов и офицеров, солдат на переднем крае. Поэтому ВСУ будут ждать дальше и держать инициативу в своих руках. Украинские защитники будут давить по линии фронта и искать слабые места врага.

"Где мы ощутим слабые места врага, где сможем проломить оборону, там будем наращивать наш успех", – добавил майор Вооруженных Сил Украины.

Украинская армия должна двигаться по всей линии, а не только в направлении Клищиевки или Бахмута.

Надо двигаться по всей линии, что, в принципе, успешно делают находящиеся на этом направлении силы обороны и улучшают свои позиции от 100 метров до километра. И эта динамика сохраняется каждый день,

– рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады.