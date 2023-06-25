Украинские защитники разгромили врага 24 июня под Бахмутом. ВСУ нанесли бешеные потери россиянам, а также смогли взять в плен десятки оккупантов.
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Как ВСУ разгромили батальон россиян
Командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий рассказал, что во время наступательных операций бойцы разгромили батальон россиян. В настоящее время стало известно, что украинские защитники ликвидировали оккупантов из 57-й мотострелковой бригады России.
В сети опубликовали ошеломляющие кадры, как бойцы штурмовали позиции врага. В операции участвовали бойцы 1-й роты 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады.
ВСУ уничтожили батальон врага / Внимание! Чувствительный контент, присутствует нецензурная лексика (18+)
Во время штурма украинские защитники ликвидировали более 30 оккупантов, ранения получили более 50 россиян. Также бойцы 3-й ОШБр взяли в плен немало российских солдат.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- ВСУ проводят наступательные операции на нескольких направлениях. К слову, на Юге украинские защитники смогли уже освободить 8 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
- В общей сложности на Бердянском и Мелитопольском направлениях ВСУ продвинулись вглубь на 8 километров, а общая площадь деоккупированных территорий – 113 квадратных километров.
- Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень 24 июня подтвердил освобождение территорий вблизи Красногоровки. Она была под контролем россиян с 2014 года.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники имеют определенные успехи на Бахмутском направлении. Также отличную работу проводят ВСУ и на Луганском направлении.
- Вместе с тем, Анна Маляр отметила, что основной удар ВСУ еще впереди. Она заявила, что сейчас события на фронте развиваются по плану, а часть других резервов будет вовлечена позднее.