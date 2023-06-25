Украинские защитники разгромили врага 24 июня под Бахмутом. ВСУ нанесли бешеные потери россиянам, а также смогли взять в плен десятки оккупантов.

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Как ВСУ разгромили батальон россиян

Командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий рассказал, что во время наступательных операций бойцы разгромили батальон россиян. В настоящее время стало известно, что украинские защитники ликвидировали оккупантов из 57-й мотострелковой бригады России.

В сети опубликовали ошеломляющие кадры, как бойцы штурмовали позиции врага. В операции участвовали бойцы 1-й роты 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады.

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Во время штурма украинские защитники ликвидировали более 30 оккупантов, ранения получили более 50 россиян. Также бойцы 3-й ОШБр взяли в плен немало российских солдат.

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