В последние дни украинские войска перенастроились и проводят большие наступательные операции на трех основных направлениях. В частности, на Юге и Востоке нашего государства.
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Силы обороны продвигаются вперед по ключевым направлениям
Украинские силы используют опыт первых двух недель контрнаступления, чтобы усовершенствовать тактику штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения постепенно, но стабильно продвигаются по ключевым направлениям,
– отметили в британской разведке.
Добавили, что в Луганской области оккупанты приложили значительные усилия для наступления на Серебрянский лес возле Кременной. Разведчики предполагают, что, вероятно, это отражает приказы высшего российского руководства переходить в наступление, когда это возможно. Агрессор достиг небольших успехов, но украинские силы помешали прорыву, подытожили в Минобороны Великобритании.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Накануне украинские воины освободили часть территории, что была под оккупацией с 2014 года. Речь идет о землях недалеко от Красногоровки под самым Донецком.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ сообщил, что наши воины двигаются на Бахмутском направлении. Также отличную работу на Луганском направлении демонстрирует 45-я отдельная артиллерийская бригада в сотрудничестве с аэроразведкой 63-й ОМБр. Враг теряет технику.
- Генерал-полковник Александр Сырский заявил, что сейчас ВСУ ищут слабые действия в обороне захватчиков. Миру необходимо запастись терпением. Все еще впереди.
- Заметим, вечером 24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно.