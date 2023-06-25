В последние дни украинские войска перенастроились и проводят большие наступательные операции на трех основных направлениях. В частности, на Юге и Востоке нашего государства.

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Силы обороны продвигаются вперед по ключевым направлениям

Украинские силы используют опыт первых двух недель контрнаступления, чтобы усовершенствовать тактику штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения постепенно, но стабильно продвигаются по ключевым направлениям,

– отметили в британской разведке.

Добавили, что в Луганской области оккупанты приложили значительные усилия для наступления на Серебрянский лес возле Кременной. Разведчики предполагают, что, вероятно, это отражает приказы высшего российского руководства переходить в наступление, когда это возможно. Агрессор достиг небольших успехов, но украинские силы помешали прорыву, подытожили в Минобороны Великобритании.

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