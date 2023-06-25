Упродовж останніх днів українські війська переналаштувалися та проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках. Зокрема, на Півдні та Сході нашої держави.
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Сили оборони просуваються вперед на ключових напрямках
Українські сили використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу, щоб удосконалити тактику штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи поступово, але стабільно просуваються на ключових напрямках,
– наголосили у британській розвідці.
Додали, що на Луганщині окупанти доклали значних зусиль для наступу на Серебрянський ліс біля Кремінної. Розвідники припускають, що, ймовірно, це відображає накази вищого російського керівництва переходити в наступ, коли це можливо. Агресор досяг невеликих успіхів, але українські сили завадили прориву, підсумували у Міноборони Великої Британії.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Напередодні українські воїни звільнили частину території, що була під окупацією з 2014 року. Йдеться про землі неподалік Красногорівки під самісіньким Донецьком.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку. Також чудову роботу на Луганському напрямку демонструє 45-а окрема артилерійська бригада у співпраці з аеророзвідкою 63-ої ОМБр. Ворог втрачає техніку.
- Генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що наразі ЗСУ шукають слабкі дії в обороні російських загарбників. Світові необхідно запастися терпінням. Усе ще попереду.
- Зауважимо, ввечері 24 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно.