Інформація про деокупацію територій почала ширитися мережею 23 червня. Раніше вони були позначені як "сіра зона".

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Історична подія

За попередньою інформацією, ЗСУ просунулися на схід від Красногорівки. Ці території були окуповані з 2014 року, а з початку повномасштабного вторгнення – стали "сірою зоною."

На мапі Deepstate також з'явилася інформація про звільнення 510 квадратних метрів поблизу Красногорівки.

Дивіться на карті, які території звільнили ЗСУ

У MilitaryLand.net 23 червня опублікували відео, на якому нібито ЗСУ звільняють окуповані з 2014 року території. Просувалися на Сході бійці 79-ї десантно-штурмової бригади.

"Десантники української 79-ї десантно-штурмової бригади штурмують позиції росіян на південний схід від Красногорівки Донецької області. Відео було опубліковано вчора (22 червня – 24 Канал)", – мовиться у повідомленні.

Штурм позицій ворога: дивіться відео

У мережі звернули увагу на те, що це перший випадок, коли українські захисники змогли деокупувати території, які ворог захопив у 2014 році.

Просування в районі Красногорівки підтвердили у Силах оборони

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень 24 червня в ефірі телемарафону підтвердив інформацію про те, що українська армія зайняла територію, яку з 2014 року окуповували росіяни. За його словами, це сталося внаслідок добре спланованих контрнаступальних дій.

Під Красногорівкою наші штурмові підрозділи заволоділи кількома позиціями під самісіньким Донецьком, які утримували росіяни з 2014 року,

– сказав речник.

Він також зазначив, що звільнення цієї території сталося тижнем раніше. Шершень наголосив, що про це не повідомляли "з тактичних міркувань".

Крім того, він зазначив, що російська армія намагалася вибити ЗСУ з цих ділянок, однак успіху вони не мали. Шершень також підкреслив символічність цього наступу.

"Це яскравий приклад локального успіху, який набув символічного значення", – зауважив речник.

Наостанок він сказав, що наші штурмові підрозділи просунулися вперед доволі неочікувано для ворога. Також Шершень розповів, що це "принциповий момент", який призведе до покращень нашого положення на фронті.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо