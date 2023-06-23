На цей момент Україна залучила під час контрнаступу не весь свій потенціал. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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У Міноборони заявили, що наступ розвивається за планом

"Дійсно, у нас ще основні події попереду. І головний удар ще попереду. Дійсно, частина резервів — це поетапні речі – буде залучена пізніше", – сказала вона.

Заступниця міністра наголосила, що ситуація розвивається за планом, і не потрібно очікувати, що наступ – це щось швидке. Крім того, вона повідомила, що замінування територій на Півдні гальмує темп звільнення земель, але просування наших військ є щодня.

Це поступово, але наші закріплюються на рубежах і просуваються впевнено,

– сказала Маляр.

Вона розповіла, що у ворога паніка, тому окупанти кидають і перетягують всі свої сили з інших напрямків на Південь і на Схід.

За її словами, фактично Росія зараз перекидає цілі підрозділи і стягує найпотужніше. Зокрема, окупанти кидають десантно-штурмові підрозділи на Південь і на Схід.

Як наступ України виглядає з позицій Росії

Ганна Маляр заявила, що наразі російським військовим важко оборонятися. Вона визнає, що просування українських сил не таке, як очікувала більшість.

Проте, якщо дивитися з боку ворога, як каже Маляр, для окупантів контрнаступ України – це дуже серйозна кривава битва. Заступниця міністра заявила, що в росіян шалені втрати.

Вона навела приклад втрат Росії на Куп'янському та Лиманському напрямках. За її словами, там окупанти зазнали таких великих втрат, як під час найгарячіших днів на Бахмутському напрямку.

Маляр пояснила, що для Росії знищений особовий склад і техніка – це велика проблема. Річ у тім, що ворогу потрібен певний час на відновлення, що не відбудеться швидко.

Тому, як констатувала заступниця глави Міноборони, Україна зараз дуже потужно зменшує наступальний потенціал противника.

Контрнаступ України: що відомо