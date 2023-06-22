В Інституті вивчення війни (ISW) звернули увагу, що офіційні особи в Києві давно дають зрозуміти, що український контрнаступ буде серією поступових і послідовних наступальних дій. Крім того, в Києві висловили спостереження, що операції, які зараз проводяться, не є основним напрямком планування українського контрнаступу.

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Українські операції можуть мати не лише територіальні цілі

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підкреслила 20 червня, що не варто вимірювати успіх військових дій "виключно кілометрами або кількістю звільнених населених пунктів".

Заява Маляр перегукується із зауваженням президента Володимира Зеленського про те, що війна – це не "голлівудське кіно", яке дасть негайні та відчутні результати.

Важливим є спостереження про те, що нинішні українські операції можуть мати не лише територіальні цілі,

– вказують в ISW.

Як зазначають аналітики, українські сили можуть проводити кілька наступальних операцій по всьому театру бойових дій, щоб поступово відволікати російські сили і створювати умови для майбутніх основних зусиль.

"Втрати неминучі з обох сторін, але ретельне оперативне планування з українського боку, ймовірно, має на меті пом'якшити і збалансувати цю реальність з не менш важливим спостереженням, що деградація російської живої сили є цінною метою", – мовиться у звіті.

В ISW навели занепокоєння ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина, який стурбований тим, що російські війська зазнають значних втрат у живій силі і техніці в результаті триваючих українських атак, особливо на Півдні.

Успіх українських контрнаступів не слід оцінювати виключно за щоденними змінами в контролі над місцевістю, оскільки ширші оперативні наміри українських атак по всьому фронту можуть ґрунтуватися на поступовій деградації, знекровленні та виснаженні російського потенціалу в рамках підготовки до подальших наступальних дій,

– резюмують в ISW.

Що кажуть про контрнаступ