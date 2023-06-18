Відповідну думку висловив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг. За його словами, ЗСУ продовжують першу фазу своєї наступальної операції, яка передбачає проведення розвідки з метою пошуку слабких місць в оборонних позиціях окупантів.

Дивіться також Шлях деокупації: 9 ключових питань про наступ ЗСУ

Росія витратила на розбудову своєї оборони 9 місяців

"Очевидно, що ініціатива зараз в руках Збройних Сил України, а це означає, що вони обирають час, місце і засоби, якими вони будуть атакувати підрозділи противника", – сказав він.

Марго Гросберг підкреслив, що Росія намагатиметься максимально знищити наступальні можливості України, використовуючи для цього артилерію, мінні поля, а також удари з повітря.

Начальник естонської розвідки звернув увагу, що останні 9 місяців Росія витратила на розбудову своєї оборони на захоплених територіях. Саме тому Україна не поспішає зі своїм контрнаступом.

З цієї причини, а також для того, щоб не йти на зайві ризики, українці підходять до своєї операції більш методично, більш обережно і тихо, оскільки і людські, і технічні ресурси, по суті, на вагу золота,

– продовжив він.

Гросберг додав, що наступного тижня продовжиться пошук слабких місць у російських лініях і, ймовірно, по всій лінії фронту.

"Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів", – резюмував він.

Росія під час контрнаступу ЗСУ зазнає великих втрат