Соответствующее мнение высказал начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг. По его словам, ВСУ продолжают первую фазу своей наступательной операции, которая предусматривает проведение разведки с целью поиска слабых мест в оборонительных позициях оккупантов.
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Россия потратила на развитие своей обороны 9 месяцев
"Очевидно, что инициатива сейчас в руках Вооруженных Сил Украины, а это значит, что они выбирают время, место и средства, которыми они будут атаковать подразделения противника", – сказал он.
Марго Гросберг подчеркнул, что Россия постарается максимально уничтожить наступательные возможности Украины, используя для этого артиллерию, минные поля, а также удары с воздуха.
Начальник эстонской разведки обратил внимание, что последние 9 месяцев Россия потратила на развитие своей обороны на захваченных территориях. Именно поэтому Украина не спешит со своим контрнаступлением.
По этой причине, а также для того, чтобы не идти на лишние риски, украинцы подходят к своей операции более методично, осторожнее и тихо, поскольку и человеческие, и технические ресурсы, по сути, на вес золота,
– продолжил он.
Гросберг добавил, что на следующей неделе продолжится поиск слабых мест в российских линиях и, по всей вероятности, по всей линии фронта.
"Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней", – резюмировал он.
Россия во время контрнаступления ВСУ терпит большие потери
- Разведка Министерства обороны Великобритании в отчете за 18 июня сообщила об интенсивных боях в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.
- Британские разведчики подчеркнули успехи Украины, но также отметили, что на Юге российские войска проводят относительно эффективные оборонные операции.
- Вместе с тем разведка Британии констатировала, что потери России во время контрнаступления ВСУ самые высокие с момента пика битвы за Бахмут в марте 2023 года.
- Бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес тоже прокомментировал начало контрнаступления ВСУ. По его мнению, в результате операций наших военных вскоре россияне вынуждены будут убегать, в частности, из Крыма.
- Президент Чехии считает, что Украина еще не перешла к "настоящему контрнаступлению". По мнению чешского лидера, настоящее контрнаступление Украины еще впереди.