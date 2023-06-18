Соответствующее мнение высказал начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг. По его словам, ВСУ продолжают первую фазу своей наступательной операции, которая предусматривает проведение разведки с целью поиска слабых мест в оборонительных позициях оккупантов.

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Россия потратила на развитие своей обороны 9 месяцев

"Очевидно, что инициатива сейчас в руках Вооруженных Сил Украины, а это значит, что они выбирают время, место и средства, которыми они будут атаковать подразделения противника", – сказал он.

Марго Гросберг подчеркнул, что Россия постарается максимально уничтожить наступательные возможности Украины, используя для этого артиллерию, минные поля, а также удары с воздуха.

Начальник эстонской разведки обратил внимание, что последние 9 месяцев Россия потратила на развитие своей обороны на захваченных территориях. Именно поэтому Украина не спешит со своим контрнаступлением.

По этой причине, а также для того, чтобы не идти на лишние риски, украинцы подходят к своей операции более методично, осторожнее и тихо, поскольку и человеческие, и технические ресурсы, по сути, на вес золота,

– продолжил он.

Гросберг добавил, что на следующей неделе продолжится поиск слабых мест в российских линиях и, по всей вероятности, по всей линии фронта.

"Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней", – резюмировал он.

Россия во время контрнаступления ВСУ терпит большие потери