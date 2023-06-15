По словам Петера Павела, в настоящее время мир увидел начало контрнаступления Украины, которое он описал как "умеренное". По мнению чешского лидера, настоящее контрнаступление Украины еще впереди.
Смотрите также Путь деоккупации: 9 ключевых вопросов о наступлении ВСУ
Павел оценил начало контрнаступления Украины
"Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все – еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями", – сказал он.
Павел отметил, что все, чего Силам обороны Украины не удастся достичь в этом году, придется отложить, по меньшей мере, до весны 2023 года.
Поэтому, когда я говорю, что мы видим окно возможностей в этом году, то это значит, что потребуется минимум три – четыре месяца, прежде чем начнется любая другая активность. Я думаю, это реалистичная картина,
– сказал он.
Что известно о контрнаступлении Украины
- Украина долгое время готовилась к контрнаступлению, целью которого являлась деоккупация территорий, захваченных Россией. С начала года западные партнеры передавали Украине бронетехнику, ракеты и системы ПВО, чтобы сделать наступление эффективным.
- В июне в Минобороны Украины официально подтвердили, что украинские войска перешли в наступление на Бахмутском направлении. Нашим воинам уже удалось освободить несколько сел в Донецкой и Запорожской областях.
- По оценкам ISW, украинские войска продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях.
- 14 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвинулись на неопределенных участках Бахмутского фронта на 200 – 500 метров, а на 300 – 350 метров на частях Запорожского направления.
- Отметим, что Россия решила сорвать вероятное контрнаступление ВСУ в Херсонской области. Для этого оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Кроме того, подрыв Каховской ГЭС позволил России перебросить свои силы на направления, где они ожидают удара от ВСУ.