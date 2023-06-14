Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Поэтому сейчас мы находимся и в наступлении, и в обороне,
– рассказала Анна Маляр.
По информации заместительницы, в ответ на украинское наступление на Бахмутском направлении россияне увеличили количество артиллерийских и минометных обстрелов, наносят авиационные удары и этим затрудняют продвижение.
Какие нужды защитников сейчас
По словам Маляр, наши защитники сталкиваются со сплошным заминированием и противодействием ПТУРами и дронами-камикадзе со стороны россиян.
Что касается вооружения, то из-за ежедневных расходов Украине постоянно нужно пополнение. Основные потребности – это, прежде всего, противовоздушная противоракетная оборона, чтобы закрыть небо.
"Еще одна "потребность номер один" – дальнобойное оружие и боеприпасы, – добавила чиновник.
Анна Маляр объяснила, что на Востоке оккупанты иногда выстреливают по 70 тысяч снарядов в день.