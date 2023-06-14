Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Тому зараз ми перебуваємо і в наступі, і в обороні,
– розповіла Ганна Маляр.
За інформацією заступниці, у відповідь на український наступ на Бахмутському напрямку росіяни збільшили кількість артилерійських і мінометних обстрілів, завдають авіаційних ударів і цим ускладнюють просування.
Які потреби захисників наразі
За словами Маляр, наші оборонці стикаються із суцільним замінуванням і з протидією ПТУРами і дронами-камікадзе з боку росіян.
Щодо озброєння, то через щоденні витрати Україна постійно потрібно поповнення. Основні потреби – це насамперед протиповітряна протиракетна оборона, щоб закрити небо.
"Ще одна "потреба номер один" – далекобійна зброя і боєприпаси, – додала посадовиця.
Ганна Маляр пояснила, що на Сході окупанти часом вистрілюють по 70 тисяч снарядів за день.