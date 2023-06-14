Воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша розповіли проєкту "Український свідок", що наразі відбувається у селищі, інформує 24 Канал. Так, за словами захисника з позивним "Єті", звільненню населеного пункта передували 4 дні інтенсивних боїв.

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Благодатне під контролем ЗСУ / Фото проєкту "Український свідок"

Які ворожі підрозділи займали село

В селі стояли більше роти солдатів ворожої армії. Лише в місцевій школі "оселились" близько 40 окупантів: вони переховувались у підвалах – поряд із запасами пального та ящиками боєприпасів. Підписи на стінах вказують, що це була 40-ва бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту.



Українські захисники продовжують зачищати Благодатне від окупантів / Фото проєкту "Український свідок"

Деякі загарбники досі ховаються в посадці й під землею та відмовляються здаватись. Як розповіли захисники, у катакомбах окупанти мають запаси їжі та води.

Росіяни все ще сподіваються утримати Благодатне

Це набагато серйозніше, ніж ми думаємо. Там не просто нори, це схоже на Камбоджу. Вони робили велику ставку на утримання цього населеного пункту,

– розповів "Єті".

Також військові показали боєприпаси, які залишили по собі окупанти. Їх тут безліч – це у переважній більшості, міни 120-го калібру, тепер вони працюватимуть проти росіян.

Обличчя героїв, які зараз зачищають Благодатне / Фото проєкту "Український свідок"

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