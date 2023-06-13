Кілька днів тому воїни 68 Окремої Єгерської Бригади разом з іншими підрозділами Сил оборони України вибили з селища окупантів та підняли у Благодатному український прапор. Журналісти проєкту "Український свідок" заїхали у селище одними з перших. 24 Канал публікує ексклюзивні кадри зачистки Благодатного.

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Зачистка Благодатного триває

Так звані "штурмовики Z" – новостворені підрозділи ворога, які складають з російських ув'язнених та військових регулярної армії, досі перебувають на околицях Благодатного. У селі їх розміщувалось близько 150 людей, тут окупанти також мали великий склад зброї.

Бійці ЗСУ вишукують залишки росіян по посадках та знищують їх — кулеметами та снайперськими гвинтівками. З околиць села постійно чути автоматні черги та роботу артилерії – реактивної та ствольної.

Унікальні кадри звільнення Благодатного: відео

Українські оператори дронів також відпрацьовують по окупантах та передають координати нашим артилеристам та мінометникам. Відстань від села до ворожих позицій складає приблизно 3 кілометри.

Зверніть увагу! У Благодатному окупанти залишили численні БК, а будинки розмалювали власними позивними, буквою "Z" та іншими "гаслами".

У ході штурму Благодатного противник зазнав втрат живої сили. Також українські воїни взяли у полон кількох росіян. Отримана від них інформація може допомогти у деокупації українських територій.

Просування ЗСУ: актуально