Українські захисники просуваються на декількох напрямках. Водночас ворог робить усе, аби утримати захоплені ним позиції.

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Де просуваються ЗСУ

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, під час ведення наступальної операції наші війська протягом минулої доби просунулися на:

Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 метрів,

Торецькому напрямку – на 200 метрів,

Бердянському напрямку від 0,5 до 1 кілометра, площа території взятої під контроль склала до 3 квадратних метрів.

У ЗСУ є труднощі

За словами Маляр, російський ворог робить усе, аби утримати захоплені ним позиції: активно застосовує штурмову та армійську авіацію та веде інтенсивний артилерійській вогонь.

Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе,

– розповіла заступниця міністра оборони.

Де тривають бої

Зараз тривають бої в районах:

Мала Токмачка,

Новоданилівка,

поблизу Макарівки на Оріховському напрямку,

Мар’їнка,

Ягідне на Бахмутському напрямку,

Веселе на Лиманському напрямку.

У Білому домі відмовилися давати оцінки контрнаступу ЗСУ

Україна, очевидно, вже розпочала контрнаступальні операції. Це підтвердили, зокрема, і в Білому домі. Однак більше деталей надавати відмовилися.

"Але оцінювати їх має президент Зеленський, а не ми. І також, безумовно, справа Збройних Сил України говорити про втрати і здобутки за окремий день", – заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.